Предпринимателям Севастополя расскажут о продажах на рынке Китая

Принять участие в вебинаре можно бесплатно.

Вебинар на тему «Современные каналы продаж для экспортеров» пройдет в Севастополе 16 октября при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Севастопольском фонде поддержки субъектов предпринимательства.

Слушателям расскажут об актуальных каналах продаж на китайском рынке. Представители малого и среднего бизнеса узнают, как работать российским производителям в КНР, почему нужно участвовать в ярмарках и посещать китайские выставки и многое другое. Принять участие в вебинаре можно бесплатно, нужно только зарегистрироваться по ссылке. Начнется мероприятие в 10:00.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.