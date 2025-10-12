Предпринимателям Севастополя расскажут о продажах на рынке Китая

Слушателям расскажут об актуальных каналах продаж на китайском рынке. Представители малого и среднего бизнеса узнают, как работать российским производителям в КНР, почему нужно участвовать в ярмарках и посещать китайские выставки и многое другое. Принять участие в вебинаре можно бесплатно, нужно только зарегистрироваться по ссылке. Начнется мероприятие в 10:00.