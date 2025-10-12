В Перми родился восьмой в районе Добрыня Никитич

Пермяки часто выбирают оригинальные или редкие имена для своих детей. Так, в 2024 году в краевой столице появились на свет Глафира, Тимерлан, Лучезар, Арфей, Соломон, Спартак. При этом некоторые имена, которые прежде считались популярными и часто выбираемыми, теперь встречаются редко. Среди них — Игорь, Борис, Сергей. Одним из самых громких стал случай, когда пермячка назвала своего сына Люцифером. Сейчас мальчик уже школьник, как и его младший брат Вольдемар.