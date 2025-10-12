В Перми родился восьмой в районе Добрыня Никитич

Ребёнок, рождённый в Мотовилихинском районе Перми, стал восьмым обладателем имени Добрыня Никитич, сообщает Управление ЗАГС администрации города.
Как отмечают в управлении, имя, которое родители выбрали для новорождённого, имеет славянское происхождение. Сейчас его значение трактуют как «добрый», «благородный». При этом в древности были и другие характеристики слова «добрый» — «сильный», «могучий».
«Намеренно или нет родители выбирают так, что ребёнок становится тёзкой русского богатыря, но любовь ко всему родному, исконно народному тут точно присутствует», — отмечают в управлении ЗАГС.
Новый Добрыня Никитич стал восьмым ребёнком с именем и отчеством, как у великого русского богатыря.
Пермяки часто выбирают оригинальные или редкие имена для своих детей. Так, в 2024 году в краевой столице появились на свет Глафира, Тимерлан, Лучезар, Арфей, Соломон, Спартак. При этом некоторые имена, которые прежде считались популярными и часто выбираемыми, теперь встречаются редко. Среди них — Игорь, Борис, Сергей. Одним из самых громких стал случай, когда пермячка назвала своего сына Люцифером. Сейчас мальчик уже школьник, как и его младший брат Вольдемар.