В Перми родился восьмой в районе Добрыня Никитич

В честь богатыря назвали мальчика в Мотовилихинском районе.

Ребёнок, рождённый в Мотовилихинском районе Перми, стал восьмым обладателем имени Добрыня Никитич, сообщает Управление ЗАГС администрации города.

Как отмечают в управлении, имя, которое родители выбрали для новорождённого, имеет славянское происхождение. Сейчас его значение трактуют как «добрый», «благородный». При этом в древности были и другие характеристики слова «добрый» — «сильный», «могучий».

«Намеренно или нет родители выбирают так, что ребёнок становится тёзкой русского богатыря, но любовь ко всему родному, исконно народному тут точно присутствует», — отмечают в управлении ЗАГС.

Новый Добрыня Никитич стал восьмым ребёнком с именем и отчеством, как у великого русского богатыря.

Пермяки часто выбирают оригинальные или редкие имена для своих детей. Так, в 2024 году в краевой столице появились на свет Глафира, Тимерлан, Лучезар, Арфей, Соломон, Спартак. При этом некоторые имена, которые прежде считались популярными и часто выбираемыми, теперь встречаются редко. Среди них — Игорь, Борис, Сергей. Одним из самых громких стал случай, когда пермячка назвала своего сына Люцифером. Сейчас мальчик уже школьник, как и его младший брат Вольдемар.