Игорь Кобзев проверил ход капремонтов общежитий ИГУ и ИРНИТУ

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев проконтролировал ход капитального ремонта студенческого общежития № 8 ИРНИТУ и № 9,10 ИГУ. С 2022 года на работы в восьмом общежитии направлено 247 млн рублей из средств федерального бюджета, ожидается поступление еще 41 млн рублей, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, ремонтные работы в здании близки к завершению. Сейчас идет укомплектование общежития мебелью и оборудованием. После ремонта все помещения полностью будут отданы для проживания 336 студентов. Планируется, что заселение одного из этажей отремонтированного общежития начнется уже на следующей неделе.
«Студенческие общежития требуют особого внимания, потому что для тысяч ребят они становятся домом на период учебы, необходимо создать для них комфортные условия. Мы к этому стремимся и ежегодно стараемся наращивать темпы по ремонтам, эти планы как раз обсудили с ректорами обоих вузов. Также мы продолжаем прорабатывать возможность появления в Иркутске межвузовского кампуса», — сказал Игорь Кобзев.
В общежитиях № 9 и № 10 ведут выборочный капремонт интерьеров, окон, кровли. В общежитии № 9 работы уже окончены. В целом выборочный капремонт всех общежитий ИГУ продолжается с 2020 года. За это время было направлено более 255 млн рублей федеральных субсидий и собственных средств вуза. В 2025 году на проведение ремонтов получено 106 млн рублей.
«Очень важно, чтобы комфортными для студентов были не только условия проживания, но также существовали возможности для их самореализации и участия в творческой и общественной деятельности. Министерством по молодежной политике Иркутской области проводятся мероприятия по вовлечению студентов в различные виды деятельности — от волонтерской до проектной. Также мы уделяем внимание вопросу адаптации в нашем регионе студентов, прибывших из других государств», — рассказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
Напомним, 300 студентов заселились 30 августа в общежитие Иркутского гидрометеорологического техникума, открытое после капитального ремонта по народной программе партии «Единая Россия». Обновление пятиэтажного здания заняло два года.