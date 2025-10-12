В Свердловской области временно отключат телевидение и радио с 13 по 19 сентября. Об этом сообщили в российской телевизионной и радиовещательной сети.
—
Так 13 октября в Бисерти, Нижней Салде и Пышме могут не показывать каналы РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Воскресение и Маруся.
В Ирбите и Михайловском отключат программы РТРС-1, РТРС-2 и Волна ФМ. Полный перечень отключений вы можете найти на сайте РТРС.
К ЧИТАТЕЛЮ.
Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07.
Почта kp.ekb@phkp.ru