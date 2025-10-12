В Свердловской области временно отключат телевидение и радио

— 13—19 октября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах Свердловской области. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — говорится в сообщении РТРС.