Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области временно отключат телевидение и радио

На Урале временно отключат телевидение и радио.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области временно отключат телевидение и радио с 13 по 19 сентября. Об этом сообщили в российской телевизионной и радиовещательной сети.

— 13—19 октября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах Свердловской области. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — говорится в сообщении РТРС.

Так 13 октября в Бисерти, Нижней Салде и Пышме могут не показывать каналы РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Воскресение и Маруся.

В Ирбите и Михайловском отключат программы РТРС-1, РТРС-2 и Волна ФМ. Полный перечень отключений вы можете найти на сайте РТРС.

К ЧИТАТЕЛЮ.

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07.

Почта kp.ekb@phkp.ru