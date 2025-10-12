Ричмонд
В Караидельском районе Башкирии высадили 8 тысяч деревьев

Мероприятие провели вблизи села Байкибашево.

Акция «Сохраним лес» прошла в Караидельском районе Башкирии при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Участники высадили 8 тысяч молодых елей, сообщили в министерстве лесного хозяйства республики.

Мероприятие провели вблизи села Байкибашево на площади 2 гектара. К нему присоединились более 100 человек, включая трудовые коллективы, студентов и местных жителей.

Напомним, что принять участие в осеннем сезоне акции может любой желающий. Вся необходимая для этого информация есть на сайте «Сохраним лес».

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.