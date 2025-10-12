В Челябинской области на летний период отменяют две электрички

В Челябинской области с 13 октября 2025 года отменят два пригородных поезда. Изменения связаны с переходом железнодорожников на зимний график. Об этом сообщает pchela.news.
Заказы регионов на составность некоторых электричек корректирует перевозчик — Свердловская пригородная компания. Из обращения выведут поезда, которые назначали дополнительно в туристический и дачный сезоны.
13 октября перестанут ходить следующие пригородные поезда:
№ 6007/6008 Челябинск — Миасс — Челябинск (отправление из Челябинска в 08:45, а из Миасса — в 16:01);
№ 6901/6904 Челябинск — Верхний Уфалей — Челябинск (отправление из Челябинска в 08:22, а из Верхнего Уфалея — в 14:41).
А с 1 ноября 2025 года отменят остановки: 2130 км, 2327 км, 2324 км, 286 км, Площадка, Большая Грязнуха, 28 км, 227 км, 229 км и СНТ «Незабудка».