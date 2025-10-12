В Симферополе частично отключили воду 12 октября

12 октября в Крыму отдельные районы остались на время без воды.
«Будет ограничено водоснабжение из-за аварийно-ремонтных работ», — сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».
На предприятии рассказали, что примерно до 14.00 пересохли краны в Симферополе на улицах Панфиловцев, Сергея Лазо, Волочаевская и в их окрестностях.
В Белогорском районе до 13.00 (ориентировочно) не будет воды в селе Пушкино.
В Ленинском районе примерно до 17.00 нельзя будет принять душ и затеять стирку жителям улиц Гагарина и 50 лет Октября села Виноградное.