Вдова пермского журналиста Вячеслава Дегтярникова высказалась о смерти супруга

В субботу, 11 октября, в Перми после тяжелой болезни ушел из жизни известный журналист и член правления пермского отделения Союза журналистов России Вячеслав Дегтярников.
Вячеслав работал во многих средствах массовой информации, в том числе — в газете «Местное время», на телеканалах «Рифей-Пермь» и «Урал-Информ ТВ», руководил радиостанцией «Эхо Перми», а также вел эфиры на Радио «Комсомольская правда».
Вдова Вячеслава Алла Мезенцева на своей страничке в соцсетях высказалась о смерти супруга:
«Это утрата, которую даже нет возможности осознать. Нет ни слов, ни сил… Друзья, коллеги, все, кто знал и ценил Вячеслава, в это невыносимо тяжелое время ваша поддержка для меня важна, но говорить я не готова».
Также Алла Мезенцева выразила благодарность за многочисленные вопросы о помощи и попросила всех, кто имеет возможность и желание, помочь с организацией достойного прощания.
О месте и времени прощания с Вячеславом сообщат дополнительно.