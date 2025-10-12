Ричмонд
В Красноярском крае дорожные рабочие встретили медведя

На дороге между Партизанским и Миной ремонт проверил настоящий хозяин тайги.

Источник: Без источника

На дороге между селами Партизанским и Миной ремонт «проверил» медведь с медвежонком. Об этом рассказали в «КрайДЭО».

Даже в глубине сибирской тайги у дорожников бывают неожиданные проверки. Во время утреннего рейса на трассе между сёлами Партизанское и Мина рабочие столкнулись с диким зверем — на дорогу вышел крупный медведь.

Животное уверенно шло по полотну, подошло к самосвалам и несколько минут наблюдало за ремонтными работами. По словам очевидцев, зверь не проявлял агрессии, а выглядел скорее любопытным — будто решил убедиться, как идёт дело.

Когда дорожники уже перевели дух, заметили неподалёку второго «инспектора» — маленького медвежонка, наблюдавшего из-под ветвей. Он стоял в стороне, пока взрослый зверь осматривал дорогу, а потом оба скрылись в лесу.

Работы на объекте продолжаются в штатном режиме.