Теплолюбивых животных Московского зоопарка переместили в зимние вольеры

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Теплолюбивых животных Московского зоопарка переместили в подогреваемые вольеры и павильоны, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«С наступлением холодов капибары, попугаи, жираф Липа, карликовый бегемот Ксюша и другие теплолюбивые обитатели Московского зоопарка перебрались в подогреваемые вольеры и павильоны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для обитателей зоопарка создали комфортные условия: бассейны с теплой водой, лампы, имитирующие солнечный свет.
«Посетители по-прежнему могут наблюдать за животными вблизи», — уточняется в сообщении.