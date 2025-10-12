Ричмонд
Теплолюбивых животных Московского зоопарка переместили в зимние вольеры

Теплолюбивых животных Московского зоопарка перевезли в подогреваемые павильоны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Теплолюбивых животных Московского зоопарка переместили в подогреваемые вольеры и павильоны, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«С наступлением холодов капибары, попугаи, жираф Липа, карликовый бегемот Ксюша и другие теплолюбивые обитатели Московского зоопарка перебрались в подогреваемые вольеры и павильоны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для обитателей зоопарка создали комфортные условия: бассейны с теплой водой, лампы, имитирующие солнечный свет.

«Посетители по-прежнему могут наблюдать за животными вблизи», — уточняется в сообщении.