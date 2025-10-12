Ричмонд
Минский участковый объяснил, что грозит тем, кто курит в подъезде

В милиции рассказали, что делать, если сосед постоянно курит в подъезде.

Источник: Комсомольская правда

В милиции Минска напомнили, что курение в лифтах и других вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов запрещено, пишет агентство «Минск-новости».

Ситуация, когда сосед по подъезду постоянно курит и это доставляет проблемы другим жильцам, возникает нередко.

Участковый инспектор Фрунзенского РУВД Дмитрий Гордейко объяснил, что курение в лифтах и иных вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов (лестничные клетки, тамбуры, подсобные помещения) запрещено. За нарушение предусмотрены ответственность и штраф до 4 базовых величин (одна базовая — 42 рубля).

Кстати, запрет распространяется как на табачные изделия, так и на электронные системы курения (вейпы).

Тем, кто борется с такими курильщиками, можно сообщить о проблеме в милицию и правоохранительные органы примут меры.

Ранее мы писали, что ГАИ предупредила белорусских водителей о введении усиленных мер контроля: «На дороги выведены дополнительные наряды ДПС».

Прочитайте, что СК внепланово проверит транспортную компанию после смертельного ДТП с маршруткой.

Кстати, МВД сообщило подробности страшной аварии с шестью погибшими и 19 пострадавшими под Светлогорском, произошедшей 10 октября. А ГАИ установила, что сначала маршрутка въехала в трактор, а потом во внедорожник.