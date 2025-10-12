Ричмонд
В Тобольске до конца октября запустят 15 новых автобусов

Транспорт работает на компримированном природном газе, а также оснащен системой ГЛОНАСС.

Новые автобусы закупили для Тобольска при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До конца октября на маршруты выйдут 15 единиц общественного транспорта, сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.

Автобусы работают на компримированном природном газе. Также они оснащены системой ГЛОНАСС, четырьмя световыми табло, автоинформатором и внешними динамиками для слабовидящих, акселерометрами для контроля качества вождения и датчиками температуры. Кроме того, там есть стационарные валидаторы для карт и бесконтактной оплаты и управляющий терминал у водителя для приема наличных средств.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.