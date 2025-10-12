В Тобольске до конца октября запустят 15 новых автобусов

Автобусы работают на компримированном природном газе. Также они оснащены системой ГЛОНАСС, четырьмя световыми табло, автоинформатором и внешними динамиками для слабовидящих, акселерометрами для контроля качества вождения и датчиками температуры. Кроме того, там есть стационарные валидаторы для карт и бесконтактной оплаты и управляющий терминал у водителя для приема наличных средств.