В Иркутске продают отреставрированную «Волгу» за 5,1 миллиона рублей

В Иркутске продают отреставрированную «Волгу» 1983 года выпуска за 5,1 миллиона рублей. Такое объявление опубликовано на одном из сайтов по продаже автомобилей. Леворульная волга с пробегом в 55 тысяч километров имеет механическую коробку передач и задний привод. Единственный владелец отечественного авто решил провести полную реставрацию, разобрав его до деталей. Кузов подвергли пескоструйной обработке, затем покрыли кислотным грунтом и покрасили как снаружи, так и изнутри.