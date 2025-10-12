В Иркутске продают отреставрированную «Волгу» за 5,1 миллиона рублей

В Иркутске продают отреставрированную «Волгу» 1983 года выпуска за 5,1 миллиона рублей. Такое объявление опубликовано на одном из сайтов по продаже автомобилей. Леворульная волга с пробегом в 55 тысяч километров имеет механическую коробку передач и задний привод. Единственный владелец отечественного авто решил провести полную реставрацию, разобрав его до деталей. Кузов подвергли пескоструйной обработке, затем покрыли кислотным грунтом и покрасили как снаружи, так и изнутри.
— Автомобиль делался для себя с душой, но сейчас готов стать подарком или прекрасным дополнением в коллекцию, — заявляет продавец.
Интерьер «Волги» обновили до уровня премиум-класса. В салоне теперь есть шумоизоляция и аудиосистема с настроенной акустикой. Отделка выполнена с использованием натурального шпона дуба и других материалов.
Кузов снизу защищен антигравием, а крепеж не заржавеет, полностью восстановлена и подвеска, а также новая резина.