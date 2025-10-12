В Центральном районе Сочи обновили молодежный центр

Молодежный центр на улице Тимирязева в Центральном районе Сочи Краснодарского края обновили при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации города.
В учреждении установили новую мебель, завезли современную технику и необходимый инвентарь. Также там оборудовали медиастудию, зону коворкинга, актовый и танцевальный залы.
«Открытие нового современного молодежного центра — это значимое событие не только для конкретного микрорайона, но и для всего Сочи. Мы создаем качественную городскую среду в шаговой доступности для подрастающего поколения, условия для творческого развития и самореализации ребят, их дополнительного образования и занятий спортом. Желаю новому центру стать по-настоящему популярным и востребованным местом для активной и талантливой сочинской молодежи», — подчеркнул глава Сочи Андрей Прошунин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.