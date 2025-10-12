В Центральном районе Сочи обновили молодежный центр

«Открытие нового современного молодежного центра — это значимое событие не только для конкретного микрорайона, но и для всего Сочи. Мы создаем качественную городскую среду в шаговой доступности для подрастающего поколения, условия для творческого развития и самореализации ребят, их дополнительного образования и занятий спортом. Желаю новому центру стать по-настоящему популярным и востребованным местом для активной и талантливой сочинской молодежи», — подчеркнул глава Сочи Андрей Прошунин.