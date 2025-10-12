В акции «Зеленая Башкирия» приняли участие 36,7 тысяч человек

За семь лет существования акции «Зеленая Башкирия» в республике высадили 183 тысячи крупномерных деревьев и 1,7 млн кустов. Об этом на своих страницах в социальных сетях написал глава республики Радий Хабиров.
По его словам, этой осенью в акции приняли участие 36,7 тысячи человек. Посадили 5 655 крупномеров и 70 349 кустов. Всего появились 82 новые аллеи.
Радий Хабиров также отметил, что Башкирия принимает участие и в акции «Сохраним лес». В 2025 году лесоводы региона посадили 3,4 млн саженцев. А всего за время участия в проекте — более 10 млн деревьев.
