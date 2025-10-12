Экс-депутат Госдумы Напсо незаконно завладел земельными участками в Сочи

СОЧИ, 12 окт — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо незаконно завладел земельными участками на территории города Сочи благодаря товарищеским отношениям с судьями Лазаревского районного суда города Сочи, следует из материалов суда об обращении в доход государства имущества экс-депутата по иску Генеральной прокуратуры, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«Свидетель рассказала, что Напсо Ю. А. незаконно завладевал земельными участками, находящимися в федеральной и муниципальной собственности путем неправомерного строительства на них объектов недвижимости и последующего оформления прав на них через незаконные судебные решения. Этому способствовали приятельские отношения Напсо Ю. А. с судьями Лазаревского районного суда города Сочи», — говорится в решении.
В частности, по словам свидетеля, Напсо незаконно захватил ряд объектов на территории ЗАО «Санаторий Магадан» в Лазаревском районе Сочи с помощью фиктивных договоров покупки-продажи недвижимости от имени сотрудников его подконтрольных компаний. В тексте решения суда упоминается, что экс-депутату в этом помогали судьи Лазаревского районного суда, сотрудники администрации и судебные приставы.
Ранее суд удовлетворил иск генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Ответчиками помимо Напсо выступили еще 14 человек, в том числе его родственники. Согласно материалам, Напсо, будучи депутатом, продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, регистрируя активы на номинальных владельцев.
Ранее Госдума единогласно постановила досрочно прекратить полномочия депутата Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности ГД выяснила, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах Госдумы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Известно также, что около двух лет Напсо проживает в ОАЭ.