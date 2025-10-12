В Нурлате приостановлена деятельность кафе «Еда»

Нурлатский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан провел эпидемиологическое расследование в кафе «Еда» после регистрации случая кишечной инфекции у одного из посетителей.
Расследование выявило многочисленные нарушения санитарных норм, допущенные индивидуальным предпринимателем: сотрудники работали без необходимых медицинских справок, информации о вакцинации и прохождении гигиенического обучения, кухонный инвентарь не был промаркирован, в пищеблоке обнаружены мухи, продукты хранились без соблюдения товарного соседства, не проводились мероприятия по дератизации и дезинсекции, нарушались правила мойки и дезинфекции столовой и кухонной посуды. Также отсутствовали условия для соблюдения личной гигиены сотрудниками, не осуществлялся производственный контроль.
В отобранных образцах готовых блюд, таких как отварной рис и нарезка из помидоров, обнаружены бактерии группы кишечной палочки. По итогам проверки составлены протоколы об административных правонарушениях и временном запрете деятельности кафе. Материалы переданы в суд, который постановил приостановить работу кафе «Еда» на 30 суток.