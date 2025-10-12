Крымский судостроительный завод увеличил выработку на 14%

В ходе реализации федерального проекта «Производительность труда» на предприятии разработали стандарты операционных процедур и обслуживания оборудования, оптимизировали рабочие места, а также места хранения и складирования материалов. Все это помогло не только увеличить выработку, но и сократить время протекания процессов на 13%. Теперь предприятие продолжит внедрять улучшения на другие участки производства.