Крымский судостроительный завод увеличил выработку на 14%

Благодаря внедрению бережливых технологий предприятие также сократило время протекания процессов.

Судостроительный завод «Море» из Крыма увеличил выработку на 14% за счет участия в нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

В ходе реализации федерального проекта «Производительность труда» на предприятии разработали стандарты операционных процедур и обслуживания оборудования, оптимизировали рабочие места, а также места хранения и складирования материалов. Все это помогло не только увеличить выработку, но и сократить время протекания процессов на 13%. Теперь предприятие продолжит внедрять улучшения на другие участки производства.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.