Омский врач рассказала о пользе спорта во время беременности

Специалист объяснила, какие нагрузки безопасны для будущих мам.

Источник: Комсомольская правда

Врач по спортивной медицине Омского областного врачебно-физкультурного диспансера Наталья Кролевец поделилась рекомендациями по физической активности для беременных женщин. Специалист подчеркнула, что умеренные тренировки улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также способствуют нормальному течению родов.

«Период беременности — особенное время в жизни каждой женщины. Будущая мама отвечает не только за свое здоровье, но и за благополучие малыша. Все больше женщин продолжают заниматься физической активностью во время беременности, ведь движение помогает поддерживать хорошее самочувствие и настроение», — отметила Наталья Кролевец.

К безопасным видам активности отнесли пешие прогулки, плавание, аквааэробику и легкую гимнастику. При этом врач предупредила о необходимости консультации с акушером-гинекологом перед началом тренировок. Противопоказаниями стали осложненная беременность, кровотечения, угроза выкидыша и предлежание плаценты.

Специалист рекомендовала избегать травмоопасных видов спорта — верховой езды, борьбы, прыжков и силового тренинга. Главным принципом назвали получение удовольствия от занятий и отсутствие дискомфорта во время тренировок.

Ранее мы писали, каким грязным воздухом омичи дышали в сентябре.