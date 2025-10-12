Ричмонд
В Москве арестовали блогера за неуважение к символам воинской славы

Суд в Москве арестовал блогера Скутина за неуважение к символам воинской славы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал блогера Андрея Скутина за неуважение к дням воинской славы, следует из картотеки судебных дел.

Суд удовлетворил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Скутина по части 3 статьи 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России).

Как сообщал Telegram-канал «Осторожно новости», Скутин плюнул на георгиевскую ленточку и заснял на видео.

Комментариями суда РИА Новости не располагает.

Мужчине грозит наказание до 3 лет лишения свободы.