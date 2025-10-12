В Москве арестовали блогера за неуважение к символам воинской славы

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал блогера Андрея Скутина за неуважение к дням воинской славы, следует из картотеки судебных дел.
Суд удовлетворил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Скутина по части 3 статьи 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России).
Как сообщал Telegram-канал «Осторожно новости», Скутин плюнул на георгиевскую ленточку и заснял на видео.
Комментариями суда РИА Новости не располагает.
Мужчине грозит наказание до 3 лет лишения свободы.