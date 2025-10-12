В Мурманске отремонтировали участок улицы Старостина

Специалисты обновили более километра проезжей части от Верхне-Ростинского шоссе до улицы Приозерной и от улицы Карла Маркса до улицы Мира. Там заменили асфальт и бордюры, проложили новые тротуары, а также установили три новых остановочных павильона. Добавим, что данная дорога ведет к Мурманскому центру социальной поддержки семьи и детей, а также к пожарной части.