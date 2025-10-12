Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мурманске отремонтировали участок улицы Старостина

Там заменили асфальт, проложили тротуары, а также установили новые остановочные павильоны.

Ремонт участка улицы Старостина в Мурманске провели при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Специалисты обновили более километра проезжей части от Верхне-Ростинского шоссе до улицы Приозерной и от улицы Карла Маркса до улицы Мира. Там заменили асфальт и бордюры, проложили новые тротуары, а также установили три новых остановочных павильона. Добавим, что данная дорога ведет к Мурманскому центру социальной поддержки семьи и детей, а также к пожарной части.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.