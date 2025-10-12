Молдова готовится к удару: Из-за «дыры» на Солнце Землю накроет магнитная буря, которая продлится до 14 октября

12 октября на Земле ожидается магнитная буря, вызванная необычным явлением на Солнце — так называемой корональной дырой.
По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, влияние быстрого солнечного ветра начнет ощущаться уже во второй половине дня воскресенья, 12 октября. Ученые сообщают, что прогнозируются слабые, но ощутимые магнитные бури.
Энергетический «привет» с Солнца, по предварительным данным, будет влиять на нашу планету около двух дней, предположительно до 14 октября. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, это явление сопровождается повышенной солнечной активностью, которая наблюдается в последние недели.
Будьте внимательны к своему самочувствию! Метеозависимым людям и тем, кто чувствителен к геомагнитным колебаниям, стоит подготовиться к возможному ухудшению здоровья в этот период.
