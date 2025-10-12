Молдова готовится к удару: Из-за «дыры» на Солнце Землю накроет магнитная буря, которая продлится до 14 октября

Энергетический «привет» с Солнца, по предварительным данным, будет влиять на нашу планету около двух дней, предположительно до 14 октября. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, это явление сопровождается повышенной солнечной активностью, которая наблюдается в последние недели.