В населенных пунктах Ростовской области может временно пропасть телерадиосигнал

В некоторых районах Ростовской области будет остановлено телерадиовещание.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области может временно пропадать телерадиосигнал. Об этом сообщается на сайте РТРС.

Кратковременные перерывы в трансляции теле и радиопередач возможны с 13 по 19 октября. Это связано с профилактическими и другими плановыми работами, для проведения которых требуется отключить передающее оборудование.

В понедельник, 13 октября, сигнал может пропадать в Новошахтинске и Обливском районе, 15 октября — в Белокалитвинском и Красносулинском районах, 16-го — в Новочеркасске, 17-го — в Чертковском и Константиновском районах.

В Ростове остановка вещания может происходить с 13 по 24 октября в будние дни с 8 до 17 часов. Более подробная информация о том, где и когда будут возникать перебои с сигналом размещена на сайте РТРС.

— Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства, — говорится в сообщении.

