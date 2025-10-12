В Воронеже пройдет форум рабочей молодежи

Форум рабочей молодежи пройдет в Воронеже с 7 по 10 ноября, сообщили в областном молодежном центре. Проведение подобных событий для подрастающего поколения отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Участников ждут мастер-классы, тематические круглые столы, деловые игры и тренинги, направленные на развитие ключевых профессиональных и управленческих навыков. Эксперты обсудят актуальные темы развития предприятий, внедрения инновационных практик, построения эффективной командной работы и лидерства на производстве.
Кроме того, во время дискуссий и встреч участники смогут познакомиться с лучшими практиками промышленных и производственных предприятий региона. Зарегистрироваться на мероприятие можно до 30 октября по ссылке.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.