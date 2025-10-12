На фестивале «Наука 0+» представили заряжающийся от ветра марсоход

Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. В этом году он пройдет в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным.