В подмосковной деревне Ботово открыли новую детскую площадку

На пространстве уложили специальное покрытие, установили игровой и спортивные комплексы, подключили видеонаблюдение.

Детскую площадку, построенную в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», открыли в деревне Ботово Московской области. Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

На новом пространстве уложили специальное покрытие, которое защищает детей от травм. Также там установили игровой и спортивные комплексы, качалку на пружине, двойные качели и качели-балансир. Это оборудование рассчитано на детей от 3 до 12 лет.

Помимо этого, на территории уже работает система видеонаблюдения, подключенная к «Безопасному региону». К концу октября там установят новое освещение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.