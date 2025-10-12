Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сельский поселок Полевой упразднят в Нижегородской области

Проект закона об упразднении сельского поселка Полевой в Лукояновском округе внесли в заксобрание Нижегородской области.

Документ размещен в системе регионального парламента.

Изменения планируют внести в закон о преобразовании муниципальных образований округа. Полевой входит в состав рабочего поселка имени Степана Разина.

В сельском поселке долгое время никто не живет — последнюю запись о снятии с регистрации в населенном пункте сделали в 2008 году. Объекты капитального строительства также отсутствуют, поэтому Полевой фактически прекратил существование.

В пояснительной записке к законопроекту уточняет, что перспектив восстановления поселка нет.

О населенных пунктах, исчезнувших с карты Нижегородской области, можно прочитать в нашей статье.