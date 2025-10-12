Сельский поселок Полевой упразднят в Нижегородской области

Документ размещен в системе регионального парламента.
Изменения планируют внести в закон о преобразовании муниципальных образований округа. Полевой входит в состав рабочего поселка имени Степана Разина.
В сельском поселке долгое время никто не живет — последнюю запись о снятии с регистрации в населенном пункте сделали в 2008 году. Объекты капитального строительства также отсутствуют, поэтому Полевой фактически прекратил существование.
В пояснительной записке к законопроекту уточняет, что перспектив восстановления поселка нет.
