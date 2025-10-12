Ричмонд
В Узбекистане стартуют Дни казахстанской медицины

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В Узбекистане 13—17 октября пройдут Дни казахстанской медицины, сообщает Минздрав РК.

Источник: Пресс-служба Минздрава Казахстана

Цель — укрепление международного сотрудничества, обмен передовым опытом.

Программа включает:

  • уникальные технологии лечения и мастер-классы по проведению современных нейрохирургических операций;
  • инновационные подходы к ведению беременности и оценке состояния новорожденных;
  • консультации по детской онкологии, генетике, операции по имплантации детям с врожденными пороками развития;
  • интервенции в области трансплантологии, онкологии, акушерства и гинекологии, кардиохирургии.

Особое внимание медики двух стран уделят вопросам цифровизации здравоохранения, дистанционного обучения, развитию телемедицины и совместным научным исследованиям.

Такие инициативы позволяют объединять научный и клинический потенциал, развивать региональное сотрудничество и формировать общее медицинское пространство Центральной Азии.

отметила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова

Накануне старта Дней медицины Казахстана в Узбекистан прибыли бригады врачей из ведущих научных медцентров РК, в числе которых Наццентр нейрохирургии, центр акушерства, кардиохирургический центр и другие. Помимо столицы они посетят Бухару, Нукус, Самарканд и Фергану.

Специалисты Наццентра хирургии имени Сызганова уже провели 17 сложнейших высокотехнологичных вмешательств, включающих операции по гепатобилиарной, эндоскопической, кардио и эндоваскулярной хирургии, а также серию мастер-классов.

Казахстанские врачи работали в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии им. В. Вахидова в Ташкенте и Каршинском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии в Кашкадарьинской области.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени В. Вахидова и Национальный научный центр хирургии имени А. Н. Сызганова подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны намерены развивать совместные научные проекты, проводить обмен специалистами и повышать квалификацию медицинских кадров.

Подписать аналогичные документы также планируют другие медучреждения и научные институты двух стран. Речь идет и о разработке дорожной карты совместных проектов в области науки, образования и клинической практики.