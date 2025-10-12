В Узбекистане стартуют Дни казахстанской медицины

Цель — укрепление международного сотрудничества, обмен передовым опытом.
Программа включает:
- уникальные технологии лечения и мастер-классы по проведению современных нейрохирургических операций;
- инновационные подходы к ведению беременности и оценке состояния новорожденных;
- консультации по детской онкологии, генетике, операции по имплантации детям с врожденными пороками развития;
- интервенции в области трансплантологии, онкологии, акушерства и гинекологии, кардиохирургии.
Особое внимание медики двух стран уделят вопросам цифровизации здравоохранения, дистанционного обучения, развитию телемедицины и совместным научным исследованиям.
Такие инициативы позволяют объединять научный и клинический потенциал, развивать региональное сотрудничество и формировать общее медицинское пространство Центральной Азии.
Накануне старта Дней медицины Казахстана в Узбекистан прибыли бригады врачей из ведущих научных медцентров РК, в числе которых Наццентр нейрохирургии, центр акушерства, кардиохирургический центр и другие. Помимо столицы они посетят Бухару, Нукус, Самарканд и Фергану.
Специалисты Наццентра хирургии имени Сызганова уже провели 17 сложнейших высокотехнологичных вмешательств, включающих операции по гепатобилиарной, эндоскопической, кардио и эндоваскулярной хирургии, а также серию мастер-классов.
Казахстанские врачи работали в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии им. В. Вахидова в Ташкенте и Каршинском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии в Кашкадарьинской области.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени В. Вахидова и Национальный научный центр хирургии имени А. Н. Сызганова подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны намерены развивать совместные научные проекты, проводить обмен специалистами и повышать квалификацию медицинских кадров.
Подписать аналогичные документы также планируют другие медучреждения и научные институты двух стран. Речь идет и о разработке дорожной карты совместных проектов в области науки, образования и клинической практики.