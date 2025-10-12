Губернатор Иркутской области проверил ремонт общежитий вузов областного центра. Работы по улучшению в общежитии № 8 начались в 2022 году, на это выделили из федерального бюджета 247 миллионов рублей, ожидается поступление еще 41 миллиона рублей. Сейчас в помещения доставляют мебель и оборудование. Ранее в этом корпусе находились архив, администрация заочно-вечернего отделения и аудитории, а также там проживали сотрудники и студенты. Этаж отремонтированного общежития готов к заселению, которое начнется уже на следующей неделе. Он рассчитан на 336 жильцов.
— Общежития требуют особого внимания, потому что для тысяч ребят они становятся домом во время учебы, необходимо создать для них комфортные условия. Ежегодно стараемся наращивать темпы по ремонтам, также прорабатываем возможность появления межвузовского кампуса, — подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.
В общежитиях № 9 и № 10 проводился выборочный капремонт помещений, окон и кровли. Также, на фасаде последнего здания появился крупнейший мурал с портретами Валентина Распутина и Александра Вампилова.
Пять лет Иркутский государственный университет проводит капитальный ремонт всех общежитий. Объем финансирования составил более 255 миллионов рублей. В этом году выделена рекордная сумма в 106 миллионов рублей.