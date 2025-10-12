Губернатор Иркутской области проверил ремонт общежитий вузов областного центра. Работы по улучшению в общежитии № 8 начались в 2022 году, на это выделили из федерального бюджета 247 миллионов рублей, ожидается поступление еще 41 миллиона рублей. Сейчас в помещения доставляют мебель и оборудование. Ранее в этом корпусе находились архив, администрация заочно-вечернего отделения и аудитории, а также там проживали сотрудники и студенты. Этаж отремонтированного общежития готов к заселению, которое начнется уже на следующей неделе. Он рассчитан на 336 жильцов.