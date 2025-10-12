Ричмонд
Белорусский хирург сказал, отличается ли сделанная грудь от натуральной

Хирург ответил, может ли мужчина догадаться, что у женщины грудь не натуральная.

Источник: Комсомольская правда

Пластический хирург Олег Яцкевич ответил на популярные вопросы, которые задают врачам его специальности, пишет БелТА.

У хирурга поинтересовались, могут ли импланты взорваться в самолете? Он ответил, что оболочка очень плотная, она растягивается хорошо:

— В Минске были представители отдельных производителей имплантов и показывали небольшой ролик. Брали имплант, располагали его на асфальте и наезжали колесом машины. И ничего страшного.

Специалист также сказал, правда ли, что прооперированный нос синеет на морозе:

— Пока сосуды нормально не прорастут и не восстановится микроциркуляция, застойные явления могут быть, поэтому в холод нос может синеть. По окончании реабилитационного периода, через год и больше, более или менее все нормализуется.

Также он прокомментировал, сразу ли опытный мужчина поймет, что грудь не настоящая:

— Если все гармонично, если имплант подобран правильно, это на самом деле крайне сложно понять. И хирург, бывает, визуально не определит.

