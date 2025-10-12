Белорусский хирург сказал, отличается ли сделанная грудь от натуральной

Пластический хирург Олег Яцкевич ответил на популярные вопросы, которые задают врачам его специальности, пишет БелТА.
У хирурга поинтересовались, могут ли импланты взорваться в самолете? Он ответил, что оболочка очень плотная, она растягивается хорошо:
— В Минске были представители отдельных производителей имплантов и показывали небольшой ролик. Брали имплант, располагали его на асфальте и наезжали колесом машины. И ничего страшного.
Специалист также сказал, правда ли, что прооперированный нос синеет на морозе:
— Пока сосуды нормально не прорастут и не восстановится микроциркуляция, застойные явления могут быть, поэтому в холод нос может синеть. По окончании реабилитационного периода, через год и больше, более или менее все нормализуется.
Также он прокомментировал, сразу ли опытный мужчина поймет, что грудь не настоящая:
— Если все гармонично, если имплант подобран правильно, это на самом деле крайне сложно понять. И хирург, бывает, визуально не определит.
