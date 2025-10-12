В Якутии отремонтировали участок дороги, ведущей к микрорайону Кангалассы

Участок трассы, ведущей к микрорайону Кангалассы в Республике Саха (Якутия), привели в нормативное состояние. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Работы выполнили на отрезке протяженностью 6 км. На нем уложили новый асфальт, установили барьерное ограждение и нанесли разметку. Еще там обустроили шесть автобусных остановок и стоянку. После ремонта смонтировали 60 опор наружного освещения.
В общей сложности планируется обновить 12,6 км этой автодороги. В частности, на оставшемся участке также разместят современные светильники и остановки общественного транспорта с павильонами. Завершить проект собираются в 2026 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.