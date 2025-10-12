Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежским предпринимателям расскажут, как создать успешный бренд

Эксперты уделят особое внимание всем юридическим тонкостям.

Бесплатный семинар «Как создать успешный бренд из локальной торговой марки» проведут 15 октября для бизнесменов Воронежа по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в областном центре поддержки предпринимательства.

На мероприятии выступят директор Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Воронежского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Елена Кущева и руководитель студии брендинга и дизайна BIZ-B Наталья Рубайко. Они подробно расскажут, как придумать название, которое поможет развитию бизнеса, и разработать узнаваемый стиль. Еще эксперты дадут советы по созданию нового бренда из существующей торговой марки, а также уделят особое внимание всем юридическим тонкостям.

Семинар пройдет c 10:00 до 13:00 в центре «Мой бизнес» на улице Свободы, д. 21. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.