Воронежским предпринимателям расскажут, как создать успешный бренд

Бесплатный семинар «Как создать успешный бренд из локальной торговой марки» проведут 15 октября для бизнесменов Воронежа по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в областном центре поддержки предпринимательства.
На мероприятии выступят директор Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Воронежского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Елена Кущева и руководитель студии брендинга и дизайна BIZ-B Наталья Рубайко. Они подробно расскажут, как придумать название, которое поможет развитию бизнеса, и разработать узнаваемый стиль. Еще эксперты дадут советы по созданию нового бренда из существующей торговой марки, а также уделят особое внимание всем юридическим тонкостям.
Семинар пройдет c 10:00 до 13:00 в центре «Мой бизнес» на улице Свободы, д. 21. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.