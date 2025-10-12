Воронежским предпринимателям расскажут, как создать успешный бренд

На мероприятии выступят директор Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Воронежского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Елена Кущева и руководитель студии брендинга и дизайна BIZ-B Наталья Рубайко. Они подробно расскажут, как придумать название, которое поможет развитию бизнеса, и разработать узнаваемый стиль. Еще эксперты дадут советы по созданию нового бренда из существующей торговой марки, а также уделят особое внимание всем юридическим тонкостям.