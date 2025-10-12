В МЧС Башкирии предупредили о гололеде и снегопаде

Сегодня, 12 октября, в Башкирии пообещали ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в МЧС республики. По предоставленным данным, в регионе ожидают гололедицу, ветер и установление снежного покрова.
На территории республики пройдет дождь и мокрый снег. Ожидается также отложение снега на деревьях и проводах. Гололедица будет на отдельных участках дорог.
Спрогнозировали также сильный ветер со скоростью 9−14м/с, местами порывы вырастут до 17м/с.
