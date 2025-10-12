В Нижегородской области реконструируют участок трассы от деревни Долгово

«Реконструкция этого участка дороги — значимый проект для транспортной инфраструктуры городского округа Бора. Объект связывает несколько населенных пунктов, и его приведение в нормативное состояние — наш приоритет. Благодаря слаженной работе подрядчика и благоприятным погодным условиям нам удается не только соблюдать, но и опережать установленный график», — отметил директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.