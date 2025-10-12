В Нижегородской области реконструируют участок трассы от деревни Долгово

Участок автодороги Долгово — Память Парижской коммуны в Нижегородской области реконструируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Специалисты выполнили уже около 90% работ, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Длина обновляемого отрезка — 3 километра. По проекту там расширили проезжую часть, а также обустроили ее основание и уложили новый асфальт. Еще мастера отремонтировали две водопропускные трубы и привели в порядок девять съездов.
Сейчас остается укрепить откосы, нанести разметку термопластиком, установить барьерное ограждение и знаки. Проект планируют завершить этой осенью.
«Реконструкция этого участка дороги — значимый проект для транспортной инфраструктуры городского округа Бора. Объект связывает несколько населенных пунктов, и его приведение в нормативное состояние — наш приоритет. Благодаря слаженной работе подрядчика и благоприятным погодным условиям нам удается не только соблюдать, но и опережать установленный график», — отметил директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.