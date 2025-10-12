Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Ростовской области останется без ТВ и радио на новой рабочей неделе

График отключений телесигнала в Ростовской области опубликовала Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

На станциях региона прекратится передача сигнала на некоторое время в связи с проведением профилактических работ и планового обслуживания оборудования. Из-за неблагоприятных погодных условий отдельные виды работ могут быть перенесены на другое время.

В понедельник, 13 октября, перебои будут в станице Обливской и в Новошахтинске. Во вторник с неудобствами столкнутся жители посёлка Матвеев Курган и хутора Нижнекалинов Константиновского района.

В среду, 15 октября, помехи ожидаются в Белой Калитве, в Красном Сулине и хуторе Нижнежуравском Константиновского района. 16 октября вещание будет нарушено в хуторе Белянском Константиновского района и посёлке Горняцком Белокалитвинского района, а также в Новочеркасске.

В пятницу, 17 октября, проблемы с сигналом могут быть в селе Алексеево-Лозовское и в станице Богоявленской Константиновского района.

Вещатель попросил заранее учесть информацию об отключениях трансляции и принёс извинения за временные неудобства.