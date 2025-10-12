Часть Ростовской области останется без ТВ и радио на новой рабочей неделе

На станциях региона прекратится передача сигнала на некоторое время в связи с проведением профилактических работ и планового обслуживания оборудования. Из-за неблагоприятных погодных условий отдельные виды работ могут быть перенесены на другое время.
В понедельник, 13 октября, перебои будут в станице Обливской и в Новошахтинске. Во вторник с неудобствами столкнутся жители посёлка Матвеев Курган и хутора Нижнекалинов Константиновского района.
В среду, 15 октября, помехи ожидаются в Белой Калитве, в Красном Сулине и хуторе Нижнежуравском Константиновского района. 16 октября вещание будет нарушено в хуторе Белянском Константиновского района и посёлке Горняцком Белокалитвинского района, а также в Новочеркасске.
В пятницу, 17 октября, проблемы с сигналом могут быть в селе Алексеево-Лозовское и в станице Богоявленской Константиновского района.
Вещатель попросил заранее учесть информацию об отключениях трансляции и принёс извинения за временные неудобства.