Сочинский мост вошел в число финалистов конкурса «Российский светодизайн»

Мост «Волшебный лист», который открыли в Сочи в этом году, вошел в шорт-лист конкурса «Российский светодизайн — 2025», сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Мероприятие организовано в соответствии с целями и задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Объект в соответствии со своим названием за счет световых линий напоминает листовые прожилки. Освещение реагирует на движение, а также меняется в зависимости от сезона.
«Мост связал два популярных прогулочных маршрута центра Сочи, две набережные. Благодаря ему жители и гости курорта легко могут пройти от морского порта к обновленной набережной “Ривьеры”. Архитектурное освещение моста сделало его новой достопримечательностью», — подчеркнула глава администрации Центрального района Сочи Инна Казанкова.
В общей сложности в конкурсе принял участие 141 проект в 15 номинациях. В частности, «Волшебный лист» представлен сразу в двух категориях — «Городская световая среда» и «Парковое и ландшафтное освещение». Напомним, что финальное голосование за лучшие объекты проходит на сайте.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.