«Порывистый ветер и дожди». Водителей предупредили об ухудшение погоды в Беларуси

В МВД Беларуси водителей предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье 12 октября.
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности (прогноз на неделю). «Во многих районах порывы ветра могут достигать 15−20 м/с, местами пройдут дожди», — говорится в сообщении.
В этой связи милиция рекомендует в ветреную погоду не парковаться под деревьями, вблизи линий электропередачи, конструкций с высокой парусностью и слабо закрепленных.
Советуют, преодолевая открытые продуваемые участки местности, держаться за руль двумя руками. Еще с особой осторожностью опережать большегрузы и иные крупногабаритные транспортные средства. Порывы ветра могут вынести на проезжую часть сорванные рекламные баннеры, дорожные блоки и знаки, фрагменты деревьев.
Рекомендуется в условиях недостаточной видимости снизить скорость, включить ближний свет фар, избегать резких маневров, разгонов и торможений.
Внимательными следует быть и пешеходам. В пасмурную погоду лучше обозначать себя одеждой повышенной видимости, а в темное время суток пользоваться световозвращающими элементами.
