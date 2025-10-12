Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Порывистый ветер и дожди». Водителей предупредили об ухудшение погоды в Беларуси

Водителей предупредили об ухудшение погоды в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В МВД Беларуси водителей предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье 12 октября.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности (прогноз на неделю). «Во многих районах порывы ветра могут достигать 15−20 м/с, местами пройдут дожди», — говорится в сообщении.

В этой связи милиция рекомендует в ветреную погоду не парковаться под деревьями, вблизи линий электропередачи, конструкций с высокой парусностью и слабо закрепленных.

Советуют, преодолевая открытые продуваемые участки местности, держаться за руль двумя руками. Еще с особой осторожностью опережать большегрузы и иные крупногабаритные транспортные средства. Порывы ветра могут вынести на проезжую часть сорванные рекламные баннеры, дорожные блоки и знаки, фрагменты деревьев.

Рекомендуется в условиях недостаточной видимости снизить скорость, включить ближний свет фар, избегать резких маневров, разгонов и торможений.

Внимательными следует быть и пешеходам. В пасмурную погоду лучше обозначать себя одеждой повышенной видимости, а в темное время суток пользоваться световозвращающими элементами.

Ранее мы писали, что ГАИ предупредила белорусских водителей о введении усиленных мер контроля.

Прочитайте, что белорусский врач заявила о росте ревматических заболеваний после пандемии ковида.

Тем временем Министерство ЖКХ высказалось про изменение тарифов ЖКУ до конца года.

А Минтруда сказало, на что большинство белорусских семей тратят семейный капитал.