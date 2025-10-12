В Тульской области отремонтировали участок трассы Алексин — Першино

Отрезок трассы Алексин — Першино в Тульской области привели в нормативное состояние по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Обновленный объект уже ввели в эксплуатацию, сообщили в «Тулаавтодоре».
На участке протяженностью более 15 км специалисты заменили асфальтовое покрытие проезжей части и нанесли разметку. Также они укрепили обочины щебнем, восстановили 11 съездов и 9 остановочных площадок.
Ремонт этой автодороги был особенно важен, так как по ней проходят маршруты общественного транспорта и школьных автобусов. Помимо этого, трасса ведет к святым местам — Свято-Казанскому женскому монастырю с источником в селе Колюпаново и храму Смоленской иконы Божьей Матери в Поповке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.