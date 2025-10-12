На северо-востоке Москвы построят 13 образовательных учреждений

Современные школы и детские сады возводят в восьми районах Северо-Восточного административного округа Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Строительство социальных объектов соответствует целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Инвесторы возводят на северо-востоке столицы 13 образовательных объектов общей площадью свыше 125 тысяч квадратных метров. Всего будет построено восемь детских садов, четыре школы и образовательный комплекс. Суммарно в них смогут заниматься почти 5 тысяч детей. Новые здания возводят в Алтуфьевском, Бабушкинском, Бутырском, Останкинском районах, а также в Северном и Южном Медведкове, Марьиной Роще и Отрадном. По завершении строительства все они будут переданы в систему столичного образования», — рассказал Владимир Ефимов.
В частности, специалисты строят школу на 600 учеников в Сигнальном проезде. Внутри предусмотрены универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, а также спортивные и актовые залы. Завершить этот проект планируется в 2026-м, а строительство всех 13 объектов — в ближайшие два года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.