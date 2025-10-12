На северо-востоке Москвы построят 13 образовательных учреждений

«Инвесторы возводят на северо-востоке столицы 13 образовательных объектов общей площадью свыше 125 тысяч квадратных метров. Всего будет построено восемь детских садов, четыре школы и образовательный комплекс. Суммарно в них смогут заниматься почти 5 тысяч детей. Новые здания возводят в Алтуфьевском, Бабушкинском, Бутырском, Останкинском районах, а также в Северном и Южном Медведкове, Марьиной Роще и Отрадном. По завершении строительства все они будут переданы в систему столичного образования», — рассказал Владимир Ефимов.