В бурятском улусе Шибертуй открыли модернизированную библиотеку

Модернизированную по модельному стандарту библиотеку открыли в улусе Шибертуй Бичурского муниципального района Республики Бурятии, сообщили в региональном министерстве культуры. Обновление провели в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
В частности, более 1,2 тыс. изданий пополнили книжный фонд учреждения. Там также установили новую мебель и современное оборудование, в том числе проектор. Кроме того, теперь в распоряжении читателей появились компьютеры, через которые они смогут обращаться к отечественным информационным ресурсам.
Особое внимание уделили комфорту посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Так, для людей с нарушениями зрения закупили специальные книги.
«Наши модельные библиотеки признаны одними из лучших в России. Вообще, эти учреждения отличаются тем, что в них всегда идет комплексное наполнение: не только проводится ремонт, обновляется книжный фонд, но еще обучаются специалисты, обустраивается доступная среда, подключается высокоскоростной Интернет, электронные ресурсы», — отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.