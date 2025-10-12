В Республике Коми обновят участок трассы Керки — Дутово

Участок автодороги Керки — Дутово в муниципальном районе «Сосногорск» Республики Коми отремонтируют в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации городского округа Вуктыл.
Работы проводят на отрезке между поселком Нижний Одес и поворотом к поселку Митрофан-Дикосту. Его протяженность — 14,7 км. По проекту там необходимо устранить ямы, уложить новое асфальтовое покрытие и укрепить обочины. Завершить ремонт планируют до 31 октября.
Подчеркивается, что в 2026 году этот проект продолжат. В планах обновить около 60 км дороги по направлению от Нижнего Одеса в сторону Вуктыла.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.