В Москве закрыли хостел из-за нарушений законодательства

В столичной прокуратуре добавили, что прокурор завел в отношении юридических и должностных лиц 16 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых суд принял решение о приостановлении деятельности хостела, оно исполнено. Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре.