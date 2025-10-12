В Воронежской области более 900 га почвы подготовят к весенней высадке леса

Для обработки почвы используют современные тракторы. С их помощью в местах лесопосадок создают борозды, в которых затем укоренят молодые деревья. За зиму там накопится влага, что позволит обеспечить более благоприятные условия для роста сеянцев. Помимо этого, чтобы молодые деревья лучше прижились, специалисты внимательно следят за глубиной и шириной этих борозд.