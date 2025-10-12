В Воронежской области более 900 га почвы подготовят к весенней высадке леса

Свыше 900 га почвы на территории лесничеств в Воронежской области подготовят до конца 2025 года к высадке деревьев весной 2026-го, сообщил заместитель министра лесного хозяйства области Александр Ерофеев. Молодые растения по всей стране укореняют в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
Ерофеев отметил, что один из наибольших участков обрабатываемой земли находится в Давыдовском лесничестве. Его площадь составляет 426 га. При этом 80 из них уже подготовили к дальнейшим работам.
Для обработки почвы используют современные тракторы. С их помощью в местах лесопосадок создают борозды, в которых затем укоренят молодые деревья. За зиму там накопится влага, что позволит обеспечить более благоприятные условия для роста сеянцев. Помимо этого, чтобы молодые деревья лучше прижились, специалисты внимательно следят за глубиной и шириной этих борозд.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.