Для омичей подорожали туры в Египет, ОАЭ и страны Азии

Стоимость путевок в Египет увеличилась на 15,6%. Туры в страны Юго-Восточной Азии поднялись в цене в среднем на 20,5%. Речь идет о Таиланде, Вьетнаме и Мьянме. Одновременно аналитики зафиксировали снижение стоимости отдыха в странах Закавказья — Азербайджане, Грузии, Армении и Абхазии. За поездки в эти локации теперь платят на 6,5% меньше, чем в 2024 году.