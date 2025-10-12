Ричмонд
Для омичей подорожали туры в Египет, ОАЭ и страны Азии

Стоимость путевок выросла на 15−26%

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Росстата рассказали, что в сентябре 2025 года омичи стали больше платить за зарубежный отдых. Наиболее заметно подорожали поездки в Объединенные Арабские Эмираты — на 26%. Данные приведены в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями.

Стоимость путевок в Египет увеличилась на 15,6%. Туры в страны Юго-Восточной Азии поднялись в цене в среднем на 20,5%. Речь идет о Таиланде, Вьетнаме и Мьянме. Одновременно аналитики зафиксировали снижение стоимости отдыха в странах Закавказья — Азербайджане, Грузии, Армении и Абхазии. За поездки в эти локации теперь платят на 6,5% меньше, чем в 2024 году.

В службе госстатистики добавили, что курорты российского Черноморского побережья тоже стали более доступными — на 4,2%.

Ранее мы писали о повышении размера прожиточного минимума в Омской области.