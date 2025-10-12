В Архангельском районе Башкирии открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в деревне Басиновке в Архангельском муниципальном районе Республики Башкортостан, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Лечебное учреждение возвели при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Новый ФАП оснащен всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи и комфортной работы специалистов. Там оборудовали кабинет фельдшера, смотровую и процедурную комнаты, помещение для хранения лекарств. А для пожилых и маломобильных посетителей на входе возвели пандус.
«В ФАП смогут обращаться жители деревни Басиновки общей численностью населения более 135 человек, из них 17 — дети. Я искренне рада, что у них появилась возможность проходить диспансеризацию, вакцинироваться и получать необходимую медицинскую помощь в новом современном помещении», — отметила фельдшер Гульшат Галина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.