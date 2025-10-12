Обещанные пробки на границе Молдовы и Румынии уже образовались: Первым «задохнулся» КПП Скуляны

Напомним, что гражданам стран, не входящих в ЕС, потребуется более длительное время ожидания перед сотрудником паспортного контроля или воспользоваться киосками самообслуживания в аэропортах, портах и международных железнодорожных вокзалах для сдачи отпечатков пальцев и фотографирования. При последующих пересечениях внутренних границ Шенгенской зоны путешественникам не потребуется повторять регистрацию, поскольку их данные будут использоваться для цифровой регистрации въезда и выезда.