Обещанные пробки на границе Молдовы и Румынии уже образовались: Первым «задохнулся» КПП Скуляны

Если вы собрались покинуть Молдову через КПП Скуляны, приготовьтесь к многокилометровой пробке. Пограничная полиция бьет тревогу: выезд из страны здесь превратился в испытание терпением.
Не тратьте свое время! Включайте режим «объезд» и выбирайте более свободные пути:
• Костешты.
• Леова.
• Кагул.
Помните: каждый объездной маршрут — это сэкономленные часы ожидания. Удачи в пути!
Напомним, что гражданам стран, не входящих в ЕС, потребуется более длительное время ожидания перед сотрудником паспортного контроля или воспользоваться киосками самообслуживания в аэропортах, портах и международных железнодорожных вокзалах для сдачи отпечатков пальцев и фотографирования. При последующих пересечениях внутренних границ Шенгенской зоны путешественникам не потребуется повторять регистрацию, поскольку их данные будут использоваться для цифровой регистрации въезда и выезда.
Правила пересечения границы согласно EES вступили в силу 12 октября. Нововведение заменит существующую систему ручного проставления штампов в паспортах, которая не позволяет автоматически выявлять лиц, превысивших разрешенный срок пребывания в 90 дней в течение 180 дней.
