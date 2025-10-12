Ричмонд
В Комсомольске-на-Амуре отремонтируют участок дороги по улице Сусанина

Приступить к работам планируют весной 2026 года.

Участок автодороги по улице Сусанина в Комсомольске-на-Амуре отремонтируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.

Ремонтируемый отрезок расположен между улицами Профсоюзной и Лазо. Его длина — 311 м. Там заменят полотно проезжей части, установят бортовой камень и нанесут разметку. Также специалисты планируют привести в порядок тротуар и обочины.

Работы начнутся весной 2026 года. После их завершения жители города смогут добираться до школы № 37 и детского сада № 83 в более комфортных и безопасных условиях.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.