Еще 5 станций сотовой связи запустили в Саратовской области

Пять новых станций сотовой связи ввели в эксплуатацию на территории малонаселенных пунктов Саратовской области для достижения целей нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Стабильной сотовой связью и скоростным интернетом обеспечили жителей поселков 1-я Васильевка и Лесной, сел Первомайское и Репьевка, а также деревни Трещихи. Как отметил заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области Игорь Гущин, теперь электронные сервисы стали доступны более чем 1,2 тыс. человек.
Напомним, что сейчас проводится голосование за населенные пункты, где в 2026 году проведут мобильный интернет. Сделать выбор можно через «Госуслуги». Голосование продлится до 9 ноября.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.