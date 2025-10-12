Самарская область полностью оплатит памятник Аркадию Гайдару в Курской области

«Скульпутурная композиция призвана стать символом добрых дел и взаимопомощи сегодняшних добровольцев. Именно в Куйбышеве (ныне Самаре) снимался фильм “Тимур и его команда”. Памятник будет изготовлен и установлен за счет Самарской области», — написал Александр Хинштейн в своих социальных сетях.