Самарская область полностью оплатит памятник Аркадию Гайдару в Курской области

За счет Самарской области будет изготовлен и установлен памятник Аркадию Гайдару в Курской области, автору известного произведения «Тимур и его команда». Событие приурочено к 85-летию тимуровского движения, которое дало начало волонтерству в нашей стране. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, какой вклад внесла Самарская область в создание архитектурного проекта:
«Скульпутурная композиция призвана стать символом добрых дел и взаимопомощи сегодняшних добровольцев. Именно в Куйбышеве (ныне Самаре) снимался фильм “Тимур и его команда”. Памятник будет изготовлен и установлен за счет Самарской области», — написал Александр Хинштейн в своих социальных сетях.
В настоящее время проходит открытый конкурс на лучший проект. По итогам голосования будут отобраны шесть лучших эскизов, победителя будут выбирать в рамках онлайн-голосования вместе с курянами.