Движение на «красной» ветке метро Петербурга восстановлено после утреннего сбоя

Утром в воскресенье, 12 октября, движение поездов на Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена было нарушено из-за технической неисправности в составе. Как сообщила пресс-служба подземки, интервалы между поездами увеличились на участке от станции «Балтийская» до «Проспекта Ветеранов», что привело к задержкам движения по всей первой линии.