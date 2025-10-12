Движение на «красной» ветке метро Петербурга восстановлено после утреннего сбоя

Утром в воскресенье, 12 октября, движение поездов на Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена было нарушено из-за технической неисправности в составе. Как сообщила пресс-служба подземки, интервалы между поездами увеличились на участке от станции «Балтийская» до «Проспекта Ветеранов», что привело к задержкам движения по всей первой линии.
Сбой был зафиксирован около 09:36. Инцидент затронул пассажиров ключевой «красной» ветки метро, связывающей центр города с юго-западными и северными районами. Однако к настоящему времени поезда следуют в обычном режиме, интервал восстанавливается, сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.